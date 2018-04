Blokhuis vond steun in Psalm 91 bij overlijden dochter

Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) verloor eind februari plotseling zijn 18-jarige dochter Julia. Ze overleed aan een zeldzame ziekte, waarbij het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam keert. Blokhuis praat in de Volkskrant open over het verlies. En de kracht die hij vindt in het geloof.

„Wie het krijgt heeft pech, heel veel pech”, zegt Blokhuis over de ziekte. „Maar het geloof geeft troost. We zijn boos, maar niet op artsen of op God, de boosheid is ongericht. God heeft een groter plan dan wij kunnen doorgronden.”

De staatssecretaris is weer aan het werk, maar probeert ‘s morgens later weg te gaan en eerder thuis te komen. Zijn werkomgeving vergelijkt hij met een warm bad. „Meer dan de helft van het kabinet was aanwezig bij de begrafenis. Plus de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Dat was indrukwekkend.”

In het ziekenhuis heeft de familie veel gebeden en gezongen. „Psalm 91, Bij God ben je veilig. Maar ze is niet beter geworden. Zondagavond is Julia gestorven.”

„Mijn geloof heeft er geen knauw door gekregen. Dat komt door mijn Godsbeeld. Hij heeft een groter plan dan wij kunnen doorgronden. Wij geloven in Hem en vertrouwen op Hem. Julia is begraven. Jezus heeft op aarde geleefd als mens, is teruggegaan naar zijn Vader, en als Jezus terugkomt geloof ik dat mensen die gestorven zijn weer levend worden. Ook al zijn ze al lang vergaan. Daar houd ik me aan vast. Waar ze nu is, ik heb geen idee. Ik denk dat ze ligt te rusten. Iemand schreef me: de grote afwezige is de grote aanwezige. Geen van onze gezinsleden is zo aanwezig. Elke minuut denk ik aan haar.”