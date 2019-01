Blokhuis: Vaccinatiegraad lijkt te stabiliseren

Afgaande op voorlopige cijfers was er in 2018 geen verdere afname van de vaccinatiegraad te zien bij jonge kinderen. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis (VWS) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Voor kinderen geboren in 2016 en 2017 laten de vacinatiecijfers over difterie, kinkhoest, tetanus en polio hetzelfde beeld zien als voor kinderen geboren in 2015: bijna 94 procent. De vaccinatiegraad is daarmee nog niet terug op het oude niveau van ruim 95% voor kinderen geboren in 2013 en eerder.

Het opkomstpercentage voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker lijkt eveneens te stabiliseren. Tussen 2016 en 2017 daalde de vaccinatiegraad van 61 naar 45,5 procent. Blokhuis noemt de signalen „hoopgevend” maar zet zijn acties om de vaccinatiegraad te verhogen door. Het gaat dan vooral om extra voorlichting.