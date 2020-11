Blokhuis: Tabakverbod supers scheelt levens

Door het verkoopverbod van tabak in supermarkten, dat vanaf 2024 ingaat, vallen er op termijn ongeveer 60.000 minder doden aan de gevolgen van roken, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) na de ministerraad op vrijdag.

Volgens schattingen roken er door de maatregel ongeveer 120.000 mensen minder in 2030, en ongeveer de helft van de rokers overlijdt aan rokersziektes, zegt hij.

Als tabak niet meer te koop is in supermarkten, zien kinderen hun ouders minder snel sigaretten kopen, aldus Blokhuis. „Daardoor komen ze minder in aanraking met rookproducten.” Na 2024 is tabak nog wel in bijvoorbeeld tankstations en lectuurzaken te koop. Vanaf 2022 zijn sigarettenautomaten verboden en vanaf 2023 wil Blokhuis de online verkoop „de pas afsnijden.” In 2030 moet tabak alleen nog in speciaalzaken verkrijgbaar zijn.

Volgens Blokhuis zijn het verhogen van de prijzen en het verminderen van de verkooppunten de belangrijkste maatregelen om roken tegen te gaan.

In de supermarktbranche overheerst onbegrip over het tabaksverbod. Doordat andere winkeliers deze rookwaren nog wel mogen verkopen, ontstaat volgens koepelorganisatie Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) ongelijkheid.