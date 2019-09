Blokhuis: tabak niet later uit zicht

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is niet van plan verkopers van tabaksproducten meer tijd te geven om het zogenoemde uitstalverbod door te voeren. VVD-Kamerlid Hayke Veldman vroeg daar dinsdag om, maar kreeg van de staatssecretaris nul op het rekest.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond over het Preventieakkoord, dat bedoeld is om Nederlanders gezonder te maken. Een van de maatregelen daaruit is een verbod op het zichtbaar neerzetten van tabaksproducten in supermarkten en andere winkels, hoewel voor tabaksspeciaalzaken een uitzondering wordt gemaakt.

Blokhuis gaf voor de zomer aan dat supermarkten niet tot 1 januari 2020, maar tot 1 juli 2020 de tijd krijgen, omdat de invoering van de regels vertraging heeft opgelopen. Veldman wilde voor andere verkopers ook uitstel, van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, om hen meer tijd te geven te investeren in het uit het zicht halen van de rookwaar.

Een langere aanloop voor het uitstelverbod was niet de enige suggestie waar de Kamer mee kwam. Zo pleitten diverse partijen voor een suikertaks op frisdranken. Maar Blokhuis lijkt niet te willen tornen aan het akkoord, waar twee jaar over is onderhandeld met tientallen partijen. Met de industrie is afgesproken dat die zelf de komende jaren de hoeveelheid suiker in eten en drinken te verminderen, benadrukte hij.

Edgar Mulder (PVV) hekelde het akkoord als „overdreven betutteling”.

„Als ik naar links kijk doe ik te weinig, en als ik naar rechts kijk ben ik doorgeslagen”, zei Blokhuis. „Misschien is dat wel een teken dat ik een goede balans heb gevonden.”