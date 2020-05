Blokhuis roept ggz op zoveel mogelijk patiënten te zien

Zorgverleners in de ggz moeten hun patiënten als dat veilig kan weer zoveel mogelijk face to face behandelen, vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij roept ze daartoe op.

De coronacrisis raakt mensen met psychische problemen hard, blijkt uit onderzoek van onder andere het Trimbos-instituut. Ze hebben vaak niet alleen meer klachten, maar vinden ook dat de hulpverlening tekortschiet. Ze zeggen minder hulp en begeleiding te krijgen en missen face-to-facecontact met zorgverleners.

Blokhuis denkt „dat het beter kan en moet om cliënten snel weer de hulp te bieden die ze nodig hebben”. Hij wijst erop dat de coronaregels die de ggz zelf heeft opgesteld ruimte biedt voor behandelingen in groepen en face to face. Dat gebeurt sinds twee weken al weer meer, stelt hij. Sommige patiënten gedijen wel goed bij beeldbellen, erkent de staatssecretaris. Maar een deel vindt dat moeilijk of onwenselijk.