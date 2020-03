Blokhuis: passende zorg bij hoogcomplexe psychische problemen

Mensen met zeer complexe psychische problemen die nu soms tussen wal en schip vallen in de geestelijke gezondheidszorg, krijgen met prioriteit een passend behandelaanbod. Voor deze doelgroep is een plan gemaakt door de zorgverzekeraars en de ggz-aanbieders, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vrijdag aan de Tweede Kamer. Hij ziet het plan als een „belangrijke stap in de goede richting”.

Soms hebben deze personen zulke ingewikkelde psychische klachten of meerdere aandoeningen dat de zorginstellingen geen passende behandeling konden aanbieden. Volgens Blokhuis gaat het om naar schatting 250 tot 300 mensen die niet binnen de reguliere ggz-route kunnen worden geholpen. Voor hen komt „een sluitend netwerk” dat een behandeling op maat zal zoeken en regelen.

Aanleiding voor het plan was de noodkreet van Charlotte Bouwman, die al weken demonstreert in de hal van het ministerie van Volksgezondheid. Bouwman is al acht jaar suïcidaal en wacht al twee jaar op de juiste hulp. Blokhuis sprak haar meerdere malen en zegde toe de problemen aan te pakken. Hij liet een plan van aanpak maken. Blokhuis: „Het is niet uit te leggen dat mensen met de zwaarste psychische en sociale problemen het langste moeten wachten op de zorg die ze nodig hebben. Daarom ben ik blij met het plan.”

Op 1 april moet dit netwerk van aanbieders en verzekeraars beginnen. Ze zullen via zogenoemde regiotafels de zorg voor mensen met een hoogcomplexe zorgvraag regelen. De nieuwe aanpak komt bovenop de maatregelen die zijn bedacht om de kwaliteit van de ggz te verbeteren en de lange wachtlijsten aan te pakken.