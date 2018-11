Blokhuis onder vuur om zwangerenvraagbaak

De houding van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) tegenover een christelijke organisatie die ongewenst zwangere vrouwen adviseert, is in het verkeerde keelgat geschoten van de linkse oppositie én van regeringspartijen VVD en D66. Zij geloven niet dat Siriz vrouwen in alle vrijheid laat kiezen of ze wel of niet hun zwangerschap laten afbreken. GroenLinks en PvdA verwijten de bewindsman naïef te zijn.

Ook D66 en VVD kijken al langer met argusogen naar Siriz. De twee coalitiepartners wilden Blokhuis de kans geven regels op te stellen om te verzekeren dat de hulporganisatie zwangeren onpartijdig advies geeft. Maar het aandeel van Siriz in een anti-abortuscampagne heeft hun woede gewekt.

D66 wil dat de staatssecretaris organisaties die met overheidsgeld ongewenst zwangere vrouwen adviseren, voortaan verbiedt om campagne voor of tegen abortus te voeren. Blokhuis wil daar niet aan, omdat organisaties buiten hun advieswerk volgens hem vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. Hij gaat wel met Siriz praten over hun deelname aan de gewraakte Week van het Leven tegen abortus.