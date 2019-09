Blokhuis: maak van 5 mei nationale feestdag

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vindt dat 5 mei een nationale feestdag moet worden. „Daar valt veel voor te zeggen. Ik ben de laatste die zich daartegen zal verzetten”, zei hij vrijdag in het radioprogramma 1 op 1. Blokhuis wees erop dat in het regeerakkoord van Rutte III niets over 5 mei is afgesproken. Maar hij verwacht dat het in de volgende verkiezingscampagne een belangrijk item zal worden.

De ChristenUnie-bewindsman sluit niet uit dat Tweede Pinksterdag zal worden geofferd om van 5 mei een vrije dag te maken. „Ik sta er open in”, liet hij weten. Eerder werd het idee om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor 5 mei al geopperd door D66, net als de ChristenUnie een regeringspartij.

D66-Kamerlid Jan Paternotte spreekt op Twitter dan ook van „een heel goed plan”. „Dinsdag wil ik de staatssecretaris vragen hoe we dit serieus kunnen gaan onderzoeken. Elk jaar één nationale feestdag om de vrijheid te vieren.”