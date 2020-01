Blokhuis: goed gesprek met Charlotte over problemen in GGZ

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft een goed gesprek gevoerd met Charlotte Bouwman, de vrouw die maandag plaatsnam voor de ingang van het ministerie. Ze wil op die manier aandacht vragen voor de behandeling van mensen met complexe psychische problemen. Bouwman zei dinsdag wel weer bij het ministerie te gaan zitten. „Voor mij is de tijd van praten voorbij. Dit is een mooi begin, nu kijken wat de staatssecretaris ermee doet.”

Bouwman geeft aan al acht jaar suïcidaal te zijn en al meer dan achthonderd dagen op de wachtlijst te staan voor de juiste hulp. Ze heeft drie eisen opgesteld: een helpdesk voor mensen met complexe psychische problemen, landelijke behandelcentra voor deze groep en actie op het gebied van acute hulp.

Binnen het ministerie bestaat al een team dat zich ontfermt over deze problematiek. Dat moet meer onder de aandacht worden gebracht, vindt zowel Blokhuis als Bouwman. Maar volgens haar moet er meer gebeuren om het tot een volwaardige helpdesk te maken. „Het is belangrijk dat het team werkelijk iets kan doen, niet alleen doorverwijzen. Daarover zijn we nog in gesprek, hoe dat vorm krijgt.” Blokhuis noemde het team in zijn ministerie gekscherend „een van de best bewaarde geheimen van Den Haag”.

De andere twee eisen van Bouwman zijn volgens Blokhuis „ingewikkelder. Hoogspecialistische zorg met hele ingewikkelde zorgvragen, dat is niet even vrijdagmiddag geregeld. Daar moeten we het over hebben. Ik ga geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken.”

Bouwman komt in ieder geval dinsdag terug. „Ik mag gelukkig binnen zitten”, zei ze

Wanneer ze haar actie beëindigt, liet ze in het midden. Volgende week woensdag is er een debat over de geestelijke gezondheidszorg. „Ik hoop dat dan echt toezeggingen komen. Ik eis niet dat specialistische centra er binnen een week zijn, maar ik eis wel dat de staatssecretaris toezegt dat ze er komen. Dan ga ik weg.”