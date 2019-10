Blokhuis: Geef homo ruimte voor verhaal

CU-staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) lanceerde vrijdag op Coming Out Dag een campagne die het voor jonge homo’s makkelijker moet maken om over hun geaardheid te kunnen praten.

„Veel jongeren met een andere seksuele oriëntatie ervaren nog steeds een taboe om daar over te spreken. Dat is heel schrijnend. Zij vertonen vier keer zo vaak zelfmoordneigingen als hun leeftijdsgenoten”, zo lichtte hij het initiatief toe in het Radio 1 journaal.

Sommige jongeren uit strenggelovige christelijke gezinnen hebben volgens de bewindsman zoveel moeite om thuis hun verhaal te vertellen dat het ongeluk van hun gezichten afdruipt. „Dat gun je niemand”, zei hij. „Ik wil een ambassadeur zijn voor deze groep.”

Blokhuis herhaalde dat hij tegen de lijn van de ChristenUnie in het homohuwelijk steunt. „Als mensen die houden van iemand van hetzelfde geslacht een verbintenis met elkaar willen aangaan, dan gun ik ze dat geluk ook.”