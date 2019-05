Blokhuis: Betere pleegzorg in Caribisch Nederland

De kwaliteit van de pleegzorg in Caraïbisch Nederland gaat de komende jaren structureel omhoog. Die toezegging deed staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) woensdag aan de Tweede Kamer.

De bewindsman bracht deze week een bezoek aan de eilanden Sint-Eustatius en Bonaire. Doel van de reis was onder meer het maken van afspraken met Jeugd- en Gezinszorg Caribisch Nederland (JGCN), die verantwoordelijk is voor de pleegzorg die de ruim 50 pleegouders in de overzeese eilanden bieden aan een zestigtal kinderen die uit huis zijn geplaatst.

Op de website caribischnetwerk.ntr.nl rekende JGCN-directeur Curvin George onlangs voor dat de basisdagvergoeding voor pleegouders in Caraïbisch Nederland neerkomt op een bedrag van 9,47 dollar. „Daarvoor kun je een pak melk en zes eieren kopen”, aldus de directeur, die het onterecht noemde dat de pleegzorgvergoeding in Europees Nederland dubbel zo hoog is als die in Caraïbisch Nederland.

Mede in reactie op die klacht trekt het ministerie beide vergoedingen nu gelijk, wat resulteert in een standaardvergoeding van ongeveer 630 dollar (564 euro) per maand. Daarmee komt er een einde aan een ingewikkeld systeem waarbij ouders een basisbedrag kregen en voor eventuele toeslagen allerlei facturen moesten indienen.

„Ouders en JGCN zijn in één klap van veel administratieve rompslomp af”, aldus Blokhuis.

Onderdeel van de afspraken is verder dat JGCN en de pleegouders zorgovereenkomsten gaan opstellen, waarin afspraken staan over de verzorging en de opvoeding van het kind. Verder moeten de ouders worden gescreend en zijn ze verplicht een cursus te volgen. Wie onder de 21 is en geen verklaring van geen bezwaar van de Voogdijraad kan overleggen, kan geen pleegouder meer zijn.

Deze vereisten worden vastgelegd in de invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IBES). Deze wordt als het goed is volgend jaar van kracht. Blokhuis stelt verder dat pleegkinderen in Caraïbisch Nederland voortaan tegen vergoeding tot hun 21-ste in een pleeggezin kunnen verblijven, net als in Nederland.