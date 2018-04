Blokhuis: Afschaffing rookruimtes in overleg

De afschaffing van de rookruimtes in de horeca de komende twee jaar zal in zorgvuldige stappen gebeuren, dus in overleg met de horeca. Het moet met draagvlak, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid).

De bewindsman wil dat er een einde komt aan de rookruimtes, maar vindt wel dat de overheid dat zorgvuldig moet doen. Hij zal zich dan ook niet neerleggen bij een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat onlangs bepaalde dat alle rookruimtes direct dichtmoeten.

„Ik voer een oorlog tegen het roken, maar wel een zorgvuldige oorlog”, aldus de staatssecretaris. „Het moet in ons tempo. Ik wil met de horeca in overleg hoe we dat fatsoenlijk kunnen afbouwen.”

Sinds 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Alleen in speciaal aangewezen rookruimtes mag nog worden gerookt. Blokhuis kijkt ook naar de sluiting van rookruimtes in bijvoorbeeld bedrijven, maar daar koppelt hij nog geen termijn aan.