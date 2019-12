Blokhuis: Aanvraag lespakket seksualiteit niet in beton gegoten

De subsidieregeling die scholen moet stimuleren lespakketten aan te vragen over seksualiteit en relationele vorming is niet in beton gegoten.

Dat maakte VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) woensdag met zoveel woorden duidelijk tijdens een Tweede Kamerdebat.

Voor de regeling is de komende drie jaar een bedrag beschikbaar van ruim 14 miljoen euro. Een kleine 4 miljoen daarvan is nu begroot voor de GGD en de GGD-projectorganisatie de Gezonde School. Voorwaarde voor de deelname is namelijk dat scholen een personeelslid aanstellen dat zich moet laten bijscholen tot Gezonde School-coördinator, én dat ze gebruik moeten maken van de adviezen van een Gezonde School-adviseur die vanuit de GGD wordt aangesteld. Achtergrond daarvan is de kritiek van de Onderwijsinspectie op stimuleringsregelingen van enkele jaren geleden. Die kwam erop neer dat aanvullende lesprogramma’s uiteindelijk onvoldoende ingebed raakten in bijvoorbeeld de zorgadviesstructuur van de school.

De christelijke partijen, de SGP voorop, vinden de begrote GGD-uitgaven echter aan de hoge kant en willen graag dat een groter deel van het budget rechtstreeks bij de scholen komt. De SGP vraagt zich daarnaast of hoe objectief de GGD’ers zijn in hun advies over de lesmethoden Be Loved en Living Loving van het bureau Weerbaar in seksualiteit en over de Siriz-methode Wat doe jij?

Tijdens het debat zei Blokhuis te willen nagaan of de huidige ondersteuningsstructuur voor scholen inderdaad te belastend is. „Ik wil graag in beeld brengen of het anders kan, maar het kan niet zo zijn dat scholen geld kunnen aanvragen zonder de besteding te hoeven verantwoorden”, aldus de bewindsman.

Blokhuis wees erop dat hij het voor 2020 begrootte budget voor de GGD nog maar voor de helft heeft vrijgemaakt. Na een jaar wil hij op basis van een nadere onderbouwing bezien of de organisatie het hele bedrag nodig heeft.