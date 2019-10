Blokhuis aan de slag met nieuwe agenda suicidepreventie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is bereid om volgend jaar al een aanzet te geven voor een nieuwe landelijke meerjarenaanpak van suïcidepreventie als opvolger van Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2018-2021.

Kamerleden van PvdA en ChristenUnie drongen daar donderdag op aan. Als het aan CU-Kamerlid Voordewind ligt, probeert de bewindsman de benodigde financiële middelen alvast te reserveren in de komende Voorjaarsnota.

Kamerbreed wordt onderschreven dat het initiatief voor zo’n agenda, dat dateert uit 2014, zinvol is geweest. Tegelijkertijd leeft de gedachte dat een blijvende impuls voor suicidepreventie geboden is.

Een debat over suicidepreventie, donderdag, resulteerde er dan ook in dat Blokhuis een reeks aan suggesties vanuit de Tweede Kamer meekreeg. Zo vindt D66 dat de zorg aan patiënten die een zelfmoordpoging hebben gedaan moet verbeteren. De PvdA pleit voor een jaarlijkse „check up” door een medisch-specialist voor patiënten met een hoog risicoprofiel. De PVV wil weten hoe het kan dat 40 procent van de mensen die overlijden als gevolg van suïcide op dat moment in behandeling is in de ggz.

Vrijwel alle partijen verwezen naar een petitie die de Ivonne van de Ven Stichting dinsdag aanbood aan de Tweede Kamer. Daarin wordt gesteld dat er in de beroepsopleidingen in de zorg meer aandacht aan suicidepreventie moet worden besteed.

Een opvallend verzoek werd gedaan door het CDA. Kamerlid Anne Kuik van de partij vroeg of Blokhuis zich er sterk voor wil maken dat Friezen die in suïcidale nood verkeren en de hulplijn 0900-0113 bellen te woord kunnen worden gestaan door een hulpverlener die het Fries beheerst.

Verreweg de meeste aandacht ging uit naar de verwarring die onder hulpvragers kan ontstaan als zij tevergeefs proberen het nu niet bestaande nummer 113 te bereiken. Blokhuis en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) gaan over de problematiek in gesprek met telecomproviders voor een oplossing, zo zegden zij donderdagochtend al voor het debat toe. Die zou erop neer kunnen komen dat bellers duidelijk te horen krijgen dat ze 0900-0113 van 113 Zelfmoordpreventie kunnen bellen. Het AD meldde donderdag dat KPN de bellers naar 113 inmiddels rechtstreeks met dit 0900-nummer doorverbindt.

Overigens is de inzet van het kabinet erop gericht om van 113 hét landelijke nummer voor hulpvragers te maken, maar Blokhuis moest de Kamer er wel van overtuigen dat urgentie daarbij hand in hand moet gaan met zorgvuldigheid. De bewindsman schetste twee aandachtspunten. Voorkomen moet worden dat mensen die een alarmnummer willen kiezen eerst een keuzemenu moeten beluisteren, waarin het verschil tussen 112 en 113 wordt uitgelegd, én dat mensen die contact willen met 113 onbedoeld 112 bellen en zo dit alarmnummer belasten.

Het Kamerlid Van Kooten-Arissen vroeg of Blokhuis een poging wilde wagen in contact te treden met Netflix om het platform te verzoeken het hulpnummer ook te vermelden in de aftiteling van films die over jongeren en zelfmoord gaan. Blokhuis is daartoe bereid. „Het liefst zou ik willen dat Netflix die rotzooi helemaal niet heeft, maar daar ga ik niet over”, zei hij in het debat.

Heb je zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.