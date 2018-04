Blok zoekt steun Moskou bij vervolging MH17

Rusland moet zijn medewerking aan de vervolging van de daders van het neerschieten van vlucht MH17 opnieuw bevestigen. Dat is naar eigen zeggen het doel van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) van zijn bezoek aan Moskou vrijdag.

„De vervolging van de daders van MH17 staat bovenaan de agenda van het kabinet”, zei de bewindsman een dag voor het bezoek. Hij hoopt een „open gesprek” met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov over de kwestie te kunnen hebben.

Het Kremlin heeft steeds scherpe kritiek gehad op het onderzoek naar de ramp met MH17, waarbij 196 Nederlanders omkwamen. Moskou trekt de onafhankelijkheid van het internationale onderzoek in twijfel. De raket waarmee het toestel werd neergeschoten kwam uit Rusland en de lanceerinstallatie keerde daar later naar terug.

Bloks voorganger Halbe Zijlstra zou eigenlijk in februari al naar Lavrov gaan. Hij trad af omdat hij had gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin. „We moeten afwachten hoeveel ze willen terugblikken. Mijn inzet is om vooruit te blikken”, zegt Blok daarover.

Op de agenda staat ook de oorlog in Syrië. Blok wil dat de Russen meewerken om tot een staakt-het-vuren daar te komen en te zorgen dat humanitaire hulpverleners toegang krijgen tot de burgerbevolking. De situatie in Syrië noemt hij „dramatisch”.

De betrekkingen tussen Nederland en Rusland zijn de afgelopen jaren hard achteruitgegaan. Vorige maand zette het kabinet nog twee Russische diplomaten uit als vergelding voor de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. De Russen zetten daarop twee Nederlandse diplomaten uit.