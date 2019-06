Blok zoekt info over aanvallen op tankers

Nederland neemt de Amerikaanse beschuldiging dat Iran achter de aanvallen op tankers in de Golf van Oman zit niet zomaar over. “Ik heb geen eigen informatie over wie er achter de aanval zit, maar ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd als hier opheldering over kan worden gegeven", zei de bewindsman voor aanvang van overleg met zijn EU-ambtgenoten in Luxemburg.

“Elke aanval op commerciële schepen is natuurlijk onaanvaardbaar”, aldus Blok. Hij vindt net als veel van zijn collega’s dat de EU voorlopig achter het atoomakkoord met Iran moet blijven staan. “Het is belangrijk om te blijven verifiëren of Iran zijn verplichtingen blijft nakomen. Zolang dit het geval is moeten wij ons er ook aan houden.”

Ook de Duitse minister Heiko Maas vindt het te vroeg om zich achter de Amerikaanse conclusie te scharen. “We verzamelen nog informatie.” De Europese Unie riep vorige week op tot “maximale terughoudendheid” en het vermijden van “provocaties” in de kwestie.