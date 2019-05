Blok wil snel duidelijkheid van opvolger May

Nederland wil van de opvolger van de vertrekkende Britse premier Theresa May snel duidelijkheid over waar het Verenigd Koninkrijk naartoe wil. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gezegd na afloop van de ministerraad.

Blok zei "enorm respect" te hebben voor de inzet van May voor haar land, "onder heel lastige omstandigheden". De Britse premier kondigde vrijdag haar vertrek aan, omdat ze er niet in geslaagd is een succes te maken van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Jarenlange brexitchaos kost premier May de kop

Wie May opvolgt is nog onduidelijk. Blok wil ook met de nieuwe premier tot goede samenwerking komen om te voorkomen dat het tot een brexit komt zonder goede scheidingsafspraken. "Want dat is voor Nederland echt heel schadelijk", aldus de minister. Voor het Verenigd Koninkrijk is een harde brexit evenmin aantrekkelijk, meent Blok.