Blok wil niet escaleren met Turkije

Het kabinet ziet niets in harder optreden tegen Turkije om het SP-raadslid Murat Memis vrij te krijgen. Escaleren helpt niet, verklaarde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) woensdag. De Tweede Kamer „eist” dat het Eindhovense raadslid „onmiddellijk” mag terugkeren naar Nederland.

Memis - geboren in het Koerdische oosten van Turkije - werd op 30 april tijdens een vakantie met zijn familie in Turkije opgepakt en mag sindsdien het land niet meer verlaten. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van de Koerdische terroristische organisatie PKK. Hij heeft slechts kritiek op Turkije geretweet, zei SP-Kamerlid Sadet Karabulut.

De Kamer stelde zich eensgezind achter de collega-volksvertegenwoordiger. De Kamer heeft het gevoel dat de minister meer kan doen om de circa twintig Nederlanders die in Turkije om politieke motieven vastzitten, vrij te krijgen. „Er is ongemak in de Kamer over wat de minister doet”, verwoordde Sjoerd Sjoerdsma (D66) het gevoel.

SP, PvdA en GroenLinks willen dat de Turkse ambassadeur op het matje wordt geroepen en dat premier Mark Rutte de kwestie aankaart bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bij de komende G20-top in Japan. Blok vindt de eerste stap „niet behulpzaam” en de tweede „geen toegevoegde waarde” hebben.

Volgens de minister heeft opschalen geen zin. „Te zwaar geschut inzetten” zal de de zaak van Memis en de andere Nederlanders geen goed doen. Hij heeft erbij de Turken op aangedrongen dat Memis wordt vrijgelaten zodat hij zijn proces in Nederland kan afwachten. Hij wil zich niet mengen in de Turkse rechtsgang.

De coalitiepartijen riepen Blok op om „zeer intensief werk” te maken van de vrijlating van Memis en daarbij „alle diplomatieke middelen” in te zetten. Ze steunden de voorstellen van de oppositie niet omdat ze de bewindsman niet voor de voeten willen lopen. Maar ook zij lieten blijken moeite te hebben met het beleid. „De loop van dit debat stelt mij niet tevreden”, oordeelde Martijn van Helvert (CDA).