Blok wil juist snel weer met Moskou om tafel na MH17-besluit

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gaat snel contact opnemen met Moskou met het verzoek weer om tafel te gaan over de MH17-zaak. Hij staat verstelt van het besluit van Rusland om de onderhandelingen over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 te staken. „Ik had het zeker niet zien aankomen.”

Hoewel Rusland nu de deur heeft dichtgegooid, sluit Blok niet uit dat de gesprekken in de toekomst toch nog worden hervat. „Zeg nooit nooit.”

„We hebben steeds aan de Russen aangegeven dat we met ze in contact willen blijven, met elkaar willen onderhandelen. Dat aanbod geldt vanuit mij nog steeds. Voor ons staat maar één doel voorop, dat we de waarheid boven tafel willen krijgen, en gerechtigheid voor de nabestaanden.”

Blok gaat nu eerst overleggen met Australië, met wie Nederland samen de gesprekken met Rusland voerde. Die verliepen „professioneel”, aldus Blok. „Er werd serieus onderhandeld, dus het is een totale verrassing. Daar werd ook wel vooruitgang geboekt. Te langzaam, we zouden veel verder willen zijn. We realiseren hoezeer nabestaanden smachten naar de waarheid, naar gerechtigheid.”

Nederland sloot zich in juli aan bij een zaak die een aantal nabestaanden hebben aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nederland kan de nabestaanden helpen door „partij te zijn”, door bijvoorbeeld bewijsmateriaal te leveren, legt Blok uit. „We zouden de nabestaanden eigenlijk beperken door deze stap niet te zetten.” Rusland is ook aangesloten bij het hof, benadrukt Blok.

Rusland voert de gang van Nederland naar het hof in Staatsburg aan als reden om met de gesprekken te stoppen.

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat Rusland verantwoordelijk is voor de inzet van de BUK-installatie waarmee MH17 uit de lucht is geschoten. De raketlanceerinstallatie was afkomstig van een Russische legerbasis bij Koersk.

Moskou ontkent elke betrokkenheid. De Russische regering heeft onafhankelijkheid van het internationale onderzoek naar het neerschieten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines van meet af aan in twijfel getrokken.