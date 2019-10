Blok wil duidelijkheid over Turkse inval Syrië

De ontwikkelingen in Noord-Syrië volgt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken „met zorg”. Hij wil nu vooral duidelijkheid, en roept alle partijen op de stabiliteit in de regio te bewaren.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft toestemming gegeven aan Turkije om Noord-Syrië binnen te vallen. Turkije wil daar een „veilige zone” creëren. De Verenigde Staten zullen zich terugtrekken uit het gebied, meldde het Witte Huis.

„We hebben om verduidelijking gevraagd”, aldus een bezorgde Blok. Hij heeft zowel met de Amerikanen als de Turken contact gehad. Het is nog niet duidelijk „wat de Amerikaanse stap betekent en wat Turkije precies wil”.

De minister wil de partijen op het hart drukken af te zien van acties die mogelijk tot escalatie leiden. „Instabiliteit in de regio is verschrikkelijk” en „zou kunnen leiden tot stromen vluchtelingen en terroristen naar het Westen”, zegt Blok.

In Noord-Syrië zijn namelijk ook Koerdische gevangeniskampen gevestigd waar terroristen vastzitten die vochten voor Islamitische Staat (IS). Ook Nederlandse IS-strijders zitten in die kampen. Blok kan nog niets zeggen over de gevolgen van het Amerikaanse besluit voor de gevangeniskampen.

Een Turkse inval in Noord-Syrië betekent mogelijk een aanval op de Syrisch-Koerdische militie YPG, die door de Turken als terroristische organisatie wordt gezien. Dit terwijl de Amerikanen samen met de Koerden streden tegen IS.