Blok: verrast over aanbod Buitenlandse Zaken

De vraag om minister van Buitenlandse Zaken te worden was „verrassend voor mijzelf en mijn gezin”, zei beoogd bewindsman Stef Blok maandag na een gesprek met premier Mark Rutte. Hij spreekt van een „mooie functie” en „eervolle post”.

De VVD’er wilde eigenlijk een andere carrière inslaan na vele jaren aan het Binnenhof te hebben doorgebracht. „Ik was aan iets anders toe.” Maar na een „dringend beroep” van de premier, heeft Blok toch „met enthousiasme ja gezegd”. En als zo’n beroep op je wordt gedaan blijf „ik niet ijzerenheinig bij mijn oude standpunt”.

Blok was eerder fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en minister van Wonen en Rijksdiensten en van Veiligheid en Justitie. Op inhoudelijke vragen over zijn nieuwe functie wilde hij niet ingaan. Hij volgt partijgenoot Halbe Zijlstra op die vertrok omdat hij had gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

Hij wordt woensdagochtend door de koning beëdigd. Rutte zei eerder op de dag ingenomen te zijn met de terugkeer van de politiek „zeer ervaren” Blok.