Blok verdedigt China-beleid in kritische Kamer

In mei kwam minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op verzoek van de Tweede Kamer met een nieuwe China-strategie. Een kritische Kamer bespreekt deze visie maandag.

Blok zegt in het stuk te zoeken naar een „nieuwe balans” in de relatie, waarbij duidelijker oog is voor de Nederlandse belangen. De Europese Unie is echter leidend in het beleid richting de nieuwe wereldmacht.

Na de presentatie was de Kamer direct kritisch, ook de coalitiepartijen. D66 had meer verwacht en noemde de strategie „te veel een lege huls”. De VVD wil een hardere aanpak van oneerlijke Chinese handelspraktijken, evenals D66.

Coalitiepartij CDA wil dat Blok meer prioriteit gaat geven aan de mensenrechten. CDA’er Martijn van Helvert ziet „grove mensenrechtenschendingen” in China en wil weten welke stappen het kabinet hier concreet tegen gaat nemen.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) zei eerder al de mensenrechten een „ondergeschoven kindje” te vinden in het document. Ook de ChristenUnie ziet op dit vlak te weinig concreets van het kabinet.

GroenLinks zal in het overleg een verbod op de export van surveillancesoftware naar China eisen omdat die gebruikt kan worden om de bevolking te onderdrukken. „Mensenrechten gaan voor handelsbelangen”, aldus Bram van Ojik.

Ook Sjoerdsma pleit voor een ‘mensenrechtentoets’ voor de export van bepaalde technieken, zoals gezichtsherkenning. Als ze kunnen worden misbruikt voor mensenrechtenschendingen, moet er een streep door de export, vindt de D66’er.