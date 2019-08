Blok: Steun Nederland aan VN-resolutie Israël terecht

De Nederlandse delegatie in de Economische en Sociale Raad van de VN heeft vorige maand op goede gronden voor een resolutie gestemd die gericht was tegen Israël.

Dat stelde minister Blok (Buitenlandse Zaken) vrijdag in reactie op kritische vragen van CDA, SGP, ChristenUnie, VVD, PVV en FVD.

Deze Kamerfracties noemden het aantal VN-resoluties waarin Israël wordt bekritiseerd disproportioneel. Blok onderschrijft die analyse met zoveel woorden.

Ook verstrekte hij op verzoek van de fracties een overzicht van het aantal VN-resoluties per land. Deze cijfers laten zien dat Israël sinds 2005 96 keer is veroordeeld vanwege de mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden, dan wel de positie van Palestijnse vrouwen en de sociaaleconomische situatie in de betwiste gebieden in het Midden-Oosten.

Ter vergelijking: de mensenrechtensituatie in de vijf meest omstreden landen Syrië, Soedan, Myanmar, Democratische Republiek Congo en Noord-Korea leverde alles bij elkaar opgeteld 80 aangenomen, veroordelende resoluties op.

Dat het aantal VN-resoluties over Israël aanzienlijk hoger is dan over landen als Saudi-Arabië, Iran of Syrië noemt Blok onverkwikkelijk. Hij onderstreept dat Nederland zich blijft inzetten om de onevenredig grote aandacht voor Israël binnen de Verenigde Naties tegen te gaan en om de teksten van de resoluties zo evenwichtig mogelijk te laten zijn.

Rond de bewuste resolutie was Nederland daarin dermate succesvol dat de Nederlandse VN-delegatie in juli kon instemmen met de resolutie, aldus Blok.

Weliswaar bevatte de eindtekst nog altijd de zinsnede dat de mogelijkheden van de Palestijnse regering om Palestijnse vrouwen te beschermen worden ondermijnd door „beperkingen” in de bezette gebieden. Dankzij de inzet van Nederland was dat echter een aanzienlijke afzwakking ten opzichte van eerdere versies, claimt Blok.

Nederland voorkwam, aldus de bewindsman, bovendien dat de bewuste resolutie ook nog eens in stemming zou worden gebracht in de VN-commissie voor de status van vrouwen, zoals eerst het voornemen was.

Hij wijst erop dat ons land zich het afgelopen jaar bewust onthield van een stemming in de Wereldgezondheidsraad over een resolutie over de gezondheidssituatie in de Palestijnse gebieden. De tekst daarvan wrong met het internationaal recht, het regeerakkoord en het EU-beleid ten aanzien van het Midden-Oosten vredesproces.

CIDI en Omtzigt reageren kritisch

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) bestrijdt de lezing van Blok. Volgens de lobbyorganisatie bevat de eindtekst van de resolutie geen noemenswaardige aansporing aan het adres van de Palestijnse Autoriteit om actief bij te dragen aan het vredesproces. „Blok geeft activisten op het ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche om mee te doen aan het anti-Israëlcircus bij de VN”, aldus het CIDI vrijdag.

Ook CDA-Tweede Kamerlid Omtzigt blijft kritisch. Vrijdag twitterde hij dat Blok een rechtstreeks antwoord op de vraag of het aantal VN-resoluties tegen Israël disproportioneel is uit de weg gaat.

Blok verzuimt volgens de CDA’er ook klip en klaar te noemen dat de VN China, Irak, Pakistan, Rusland, Algerije, Turkije en Somalië nog nooit voor mensenrechtenschendingen op de vingers heeft getikt.

