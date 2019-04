Blok spreekt met Turkse minister in Amsterdam

Nederland en Turkije gaan verder met het aanhalen van de banden. De Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu van Buitenlandse Zaken is in Amsterdam voor het jaarlijkse ministeriële overleg tussen Nederland en Turkije. Minister Stef Blok ontvangt hem daar.

De betrekkingen liepen zware averij op in maart 2017. Toen weigerde het kabinet Turkse bewindslieden in Nederland campagne te laten voeren voor een referendum in Turkije over uitbreiding van de macht van de president. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigde Nederland daarop van nazisme. De Nederlandse ambassadeur was lang niet welkom in Ankara.

Vorig jaar juli werden de relaties weer hersteld en een paar maanden later bezocht Blok zijn collega Çavuşoğlu in Ankara. Er zijn nog steeds veel hobbels die overwonnen moeten worden. Het gaat dan onder meer om de rol van Turkije in Syrië, het sterk beperken van de persvrijheid en mensenrechten in Turkije en de weekendscholen hier die door de Turkse overheid worden gefinancierd.