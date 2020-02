Blok spreek met China over gevangen voorganger Qin Defu

Het kabinet is bereid de zaak van de veroordeelde christelijke voorganger Qin Defu aan te kaarten bij de Chinese overheid.

Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van CDA, ChristenUnie en SGP. De 37-jarige Qin Defu werd in november vorig jaar veroordeeld tot vier jaar celstraf vanwege godsdienstige activiteiten voor een niet-geregistreerd kerkgenootschap.

De zaak van de eveneens gevangen zittende en tot negen jaar cel veroordeelde christelijke voorganger Wang Yi is door de Nederlandse ambassade in China in een Twitterbericht aan de orde gesteld, schrijft Blok. „Dat bericht is door meer dan één miljoen gebruikers bekeken en heeft daarmee bijgedragen aan de bewustwording in China over het belang van vrijheid van religie en levensovertuiging.”

Verder is speciaal gezant voor religie en levensovertuiging Jos Douma van plan naar China te reizen. Ook hij zal de zaken van Qin Defu en Wang Yi aan de orde stellen, schrijft de bewindsman.

