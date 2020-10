Blok: Snel contact opnemen met Moskou na MH17-besluit

Nederland betreurt het eenzijdige besluit van Rusland om de onderhandelingen over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 te staken „ten zeerste.” Dat zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. Hij gaat snel contact opnemen met Moskou met het verzoek weer om tafel te gaan over de MH17-zaak.

„We hebben steeds aan de Russen aangegeven dat we met ze in contact willen blijven, met elkaar willen onderhandelen”, aldus Blok. „Dat aanbod geldt vanuit mij nog steeds. Voor ons staat maar één doel voorop, dat we de waarheid boven tafel willen krijgen, en gerechtigheid voor de nabestaanden.”

Rusland liet donderdag weten met de gesprekken te stoppen. „Het is bijzonder pijnlijk voor de nabestaanden dat Rusland het laat afweten”, aldus Blok donderdag in een verklaring. De bewindsman heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Russische ambassadeur donderdag is ontboden.

Nederland sloot zich in juli aan bij een zaak die een aantal nabestaanden hebben aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Nederland kan de nabestaanden helpen door „partij te zijn”, door bijvoorbeeld bewijsmateriaal te leveren, legt Blok uit. Rusland voert de gang van Nederland naar het hof in Staatsburg aan als reden om met de gesprekken te stoppen.

Bestuurslid Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 noemt het „verwerpelijk dat Rusland zo blijft tegenhouden dat de waarheid boven tafel komt. Een klap in het gezicht, zo niet een mes in de rug van nabestaanden.”

Nederland en Australië stelden Rusland in mei 2018 aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders.

Moskou ontkent elke betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig.