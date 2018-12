Blok sluit lidmaatschap Veiligheidsraad af

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) sluit donderdag namens het kabinet het tijdelijke lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad af. Nederland is een jaar lang lid geweest van het belangrijkste VN-orgaan op gebied van internationale vrede en veiligheid.

„Nederland heeft tijdens zijn lidmaatschap van de Veiligheidsraad ingezet op verbetering van vredesoperaties, gerechtigheid en het voorkomen van conflicten”, aldus Blok. Volgend jaar komen Duitsland en België tijdelijk in de Veiligheidsraad. Zij gaan ook door met onderwerpen die door Nederland op de agenda zijn gezet.

Op deze laatste zitting werd nog een resolutie aangenomen die typisch is voor de Nederlandse inzet. De resolutie stelt dat een rechtstaat noodzakelijk is voor vrede. Tijdens vredesmissies kunnen we „met deze afspraken inzetten op de lokale vervolging van misdaden en gerechtigheid voor slachtoffers”, aldus Blok.

Het tijdelijk lidmaatschap eindigt officieel op 31 december. Nederland is daarmee sinds 1946 zes keer tijdelijk lid van de Veiligheidsraad geweest.