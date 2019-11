Blok: schouders onder NAVO

De NAVO heeft te maken met een „heel bedreigende wereld” en daarom moeten de lidstaten hun schouders meer onder het militaire bondgenootschap zetten. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok maandag nadat de Franse president Emmanuel Macron de alliantie „hersendood” had genoemd.

Blok neemt de diagnose van Macron niet over. „Ieder kiest natuurlijk zijn eigen woorden, maar het is zonder meer zo dat de internationale samenwerking in het algemeen onder druk staat”, zei hij voor aanvang van overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

„Het begint met afspraken nakomen, dat is de inzet van Nederland”, zei Blok over de NAVO-afspraak om in 2024 2 procent van het nationaal inkomen uit te geven aan defensie. Hij erkende dat Nederland en een aantal andere landen die doelstelling nu niet halen. Het is volgens hem " logisch” dat ze dat wel gaan doen.

De ministers praten onder meer over de Iraanse stappen die het atoomakkoord tussen het land en een aantal wereldmachten ondergraven. Blok zei „erg bezorgd” over het gedrag van Iran te zijn. Ook de situatie in Irak, Bolivia, Sudan, de Perzische Golf, Syrië en Afghanistan komt ter sprake.