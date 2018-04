Blok roept op tot onderzoek naar aanval Syrië

Er moet zo snel mogelijk een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijke gifgasaanval in het Syrische Douma. Ook moet de VN-Veiligheidsraad snel bijeenkomen om de aanval te bespreken. Dat vindt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Blok zegt „ernstig bezorgd” te zijn over de berichten uit Syrië en spreekt van een „patroon van straffeloosheid” in het door oorlog verscheurde land. „Syrische burgers lijden onder het geweld. Nederland is tegen alle inzet van chemische wapens.” Het onderzoek zou moeten worden uitgevoerd door de VN-organisatie tegen chemische wapens, de OPCW.

Blok vroeg vorige week bij de VN ook al aandacht voor het conflict. „In de afschuwelijke oorlog in Syrië lijkt elke vorm van menselijkheid verdwenen”, zei hij toen.