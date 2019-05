Blok pleit bij VN voor tribunaal voor IS’ers

Er moet in Syrië of Irak een tijdelijk internationaal tribunaal komen waar strijders van terreurgroep IS kunnen worden berecht. Daarvoor pleit minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag in de VN-Veiligheidsraad.

Hij roept de VN op zich hier meer voor te gaan inzetten. Steeds meer EU-landen steunen het idee van zo’n tribunaal. De Tweede Kamer dringt al langer bij Blok aan om zich hier voor in te zetten. Blok organiseert in september een internationale bijeenkomst over de berechting van IS-strijders.

Een VN-tribunaal voor deze groep ziet Rusland niet zitten. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag kan het niet doen omdat Irak en Syrië de rechtsmacht van het Strafhof niet hebben aanvaard. Berechting van IS-strijders door Syrië en Irak zelf ziet het kabinet niet zitten.

In Syrië en Irak worden veel buitenlandse IS-strijders vastgehouden. Die landen willen graag dat deze groep terugkeert naar hun thuisland om daar te worden berecht. Het kabinet wil zich niet actief inzetten om IS’ers of hun familie terug te halen naar Nederland.