Blok: Nederland betreurt besluit van Rusland ten zeerste

Nederland betreurt het eenzijdige besluit van Rusland „ten zeerste” om de onderhandelingen over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 te staken. Dat laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten.

Rusland liet eerder donderdag weten met de gesprekken te stoppen. „Het is bijzonder pijnlijk voor de nabestaanden dat Rusland het laat afweten”, aldus een verklaring van de minister.

„Het kabinet hecht er aan te benadrukken dat het de onderhandelingen wel wil voortzetten om tot een oplossing te komen die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade, veroorzaak door het neerhalen van vlucht MH17”, laat Blok verder weten.

Nederland en Australië stelden Rusland in mei 2018 aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders.

Met de stap hoopten beide landen Rusland te dwingen, desnoods via tussenkomst van een rechter of internationale organisatie, mee te werken aan het internationaal onderzoek naar de ramp.

Begin vorig jaar kwam naar buiten dat beide landen de gesprekken over aansprakelijkheid zouden beginnen. Dat diplomatieke overleg moest ertoe leiden dat „formele onderhandelingen” zouden kunnen beginnen. Daar komt dus nu een einde aan.

Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat Rusland verantwoordelijk is voor de inzet van de BUK-installatie waarmee MH17 uit de lucht is geschoten. De raketlanceerinstallatie was afkomstig van een Russische legerbasis bij Koersk.

Moskou ontkent elke betrokkenheid. De Russische regering heeft onafhankelijkheid van het internationale onderzoek naar het neerschieten van de Boeing 777 van Malaysia Airlines van meet af aan in twijfel getrokken.