Blok: Koreaanse top hoopgevend signaal

De top tussen de Koreaanse leiders is „een bijzondere en hoopgevende gebeurtenis”. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vrijdag in Brussel in een eerste reactie op de ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. „Het is een belangrijk signaal in de aanloop naar de top tussen Kim Jong-un en president Trump”, aldus Blok. „Maar de definitieve test wordt of alle toezeggingen ook inderdaad kunnen worden omgezet in concrete stappen naar nucleaire ontwapening”.

Blok sprak in Brussel na afloop van de vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Korea stond daar niet op de agenda, maar volgens Blok is er in de wandelgangen door de ministers natuurlijk wel over gesproken.

„Geen nucleaire wapens maar vrede in Korea”