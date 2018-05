Blok: Iran wil voorzichtig verder praten

Iran is „voorzichtig bereid” te praten over twee belangrijke redenen voor de Verenigde Staten om het atoomakkoord met dat land op te zeggen. Zowel over zijn raketten als zijn bemoeienissen in het Midden-Oosten wil Iran het overleg wel aan, maakt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken op uit gesprekken van Iran met de Europese bondgenoten in de afgelopen weken.

Nederland wil de overeenkomst, die moet voorkomen dat Iran kernwapens bemachtigt, zoveel mogelijk behouden. Tegelijkertijd deelt Blok de zorgen over de raketten waaraan Iran werkt en het gestook van Iran in brandhaarden als Syrië en Jemen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Nederland en zijn Europese bondgenoten hopen ook daarover afspraken te kunnen maken met Iran.

Iran houdt volgens Blok vol niet over zijn raketten te willen onderhandelen, maar voor een gesprek staat de regering in Teheran wel open. Ook voor het bespreken van Irans rol in de regio ziet hij ruimte.