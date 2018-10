Blok in Ankara om banden aan te halen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is in de Turkse hoofdstad Ankara om de banden met Turkije verder aan te halen. Het is het eerste bezoek van een Nederlandse bewindsman aan het land sinds de relatie vorig jaar maart in een crisis raakte. Afgelopen juli werd de relatie weer hersteld.

Blok overlegt met zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu. Volgens een woordvoerder van Blok is het bezoek bedoeld om de „normalisatie te bestendigen”. Tijdens het overleg heeft Blok ook het lot van de Turkse Nederlanders die vastzitten in het land te berde gebracht. Ze werden opgepakt na de mislukte staatsgreep. Ook de mensenrechten, persvrijheid en weekendscholen zijn ter sprake gebracht.

De relatie tussen beide landen kwam in een crisis toen Nederland weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren. President Recep Tayyip Erdogan beschuldigde daarop Nederland van nazisme. Volgens Çavuşoğlu heeft Erdogan dat niet gezegd, maar gezegd dat de Nederlandse reactie aan de nazi-tijd herinnerde.