Blok houdt zich op vlakte over terugkeer Nederlanders uit Marokko

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wil niet ingaan op signalen dat dit weekend een aantal van de Nederlanders die vastzitten in Marokko, naar Nederland kan terugvliegen. Hij herhaalde vrijdagochtend dat hij zich „volledig inzet” voor de terugkeer van alle bijna 3000 Nederlanders die vanwege de lockdown in dat land niet naar huis kunnen terugkeren.

„Ik heb daarover nauw contact met de Marokkaanse autoriteiten en dat wil ik graag tot een goed einde brengen. Ook ik lees krantenberichten, maar juist om het tot een goed einde te brengen, helpt het niet als ik daar verder in het openbaar commentaar op ga geven”, zei Blok voor aanvang van het kabinetsberaad.

Hij heeft bij de autoriteiten in Marokko aangegeven om in ieder geval eerst de „schrijnende gevallen” te laten terugkeren. Het gaat dan om mensen met medische klachten of mensen met sociale redenen in verband met de situatie thuis. Hoeveel dat er zijn, wil de minister ook niet zeggen.

Het doel is en blijft om iedereen die dat wil terug naar huis te halen, zei Blok.