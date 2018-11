Blok: heel spannend of May het redt

Het is „heel spannend” of de Britse premier Theresa May het gaat redden. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Twee bewindslieden van het kabinet van May zijn afgetreden omdat zij het oneens zijn met het concept-akkoord over de brexit.

Het lot van May ligt in handen van het Britse parlement. „Daar zijn de verhoudingen in beweging, daar gaat het om smalle marges”, aldus Blok. Het vertrek van de kabinetsleden geeft aan „hoe spannend het is”. De Britse minister voor brexitzaken, Dominic Raab, diende donderdagochtend zijn ontslag in.

Blok blijft er rekening mee houden dat het nog mis kan gaan en de voorbereidingen voor een harde brexit gaan dan ook door, zegt hij. Het feit dat er een akkoord ligt noemt hij een „heel belangrijke stap”.