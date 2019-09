Blok heeft nauw contact met Oekraïne

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) staat in „nauw contact met de Oekraïense autoriteiten” over de vrijlating van de MH17-verdachte Vladimir Tsemach. „We zitten er bovenop”, zei hij donderdag. Hij wil verder niet op de zaak ingaan.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft onlangs aan Oekraïne gevraagd Tsemach niet vrij te laten. Hij is volgens een gelekte brief een verdachte in de zaak. Rusland wil Tsemach betrekken bij een gevangenenruil met Oekraïne. Als dat gebeurt, zal hij vrijwel zeker niet meer beschikbaar zijn voor de MH17-rechtszaak.

Blok zei dat de berichten uit Kiev „een hoop vragen oproepen”. Hij wilde de vrijlating op borgtocht van Tsemach niet bevestigen, ook wilde hij niet kwijt of Nederland van tevoren op de hoogte was gesteld. Tsemach gaf eerder leiding aan een luchtverdedigingseenheid van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne.