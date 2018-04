Blok gaat pleiten voor corridor Gaza-Westoever

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gaat bij Israël en de Palestijnen pleiten voor een verbindingsroute tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Blok doet dat op voorstel van D66 en ChristenUnie. De Tweede Kamer heeft waardering voor het initiatief van beide partijen.

Een corridor tussen beide Palestijnse gebieden is al een oud plan, maar nooit gerealiseerd. De regeringspartijen hebben het „afgestoft” omdat de impasse tussen Israël en de Palestijnen moet worden doorbroken, aldus Joël Voordewind (ChristenUnie). Ze hebben het al met de ambassadeurs van Israël en de Palestijnse Autoriteit besproken die hebben laten weten serieus naar het plan te willen kijken.

Zo'n landroute moet zorgen voor betere toegang tot medische zorg, mogelijkheden tot familiehereniging en meer handel. Sjoerd Sjoerdsma (D66) erkent dat de kans niet zo groot is dat het plan slaagt („we moeten wel realistisch zijn”), maar Gaza is een „openluchtgevangenis, dat is onhoudbaar”.

ChristenUnie en D66 denken zeer verschillend over het Palestijns-Israëlische conflict. Dat zij desondanks toch met dit plan komen, kreeg steun van andere partijen. Lilianne Ploumen (PvdA) heeft lof voor deze stap. Bram van Ojik van GroenLinks heeft er „veel sympathie” voor. „Het is goed dat ze over hun schaduw heen springen.”

Gaza is grotendeels van de buitenwereld afgesloten. De economische situatie in Gaza is zeer slecht. De werkloosheid is enorm en het overgrote deel van de bevolking is afhankelijk van hulp. De grensstrook wordt sinds 2007 geregeerd door de radicaal islamitische Hamas.