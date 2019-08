Blok diep bezorgd om raketproeven Noord-Korea

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is „diep bezorgd” over recente raketproeven door Noord-Korea. Die zijn in strijd met het internationaal recht en vormen „een ernstige bedreiging” voor de veiligheid en stabiliteit in de regio en de rest van de wereld, aldus de bewindsman.

Noord-Korea vuurde vrijdagochtend meerdere raketten af, die aan de oostkant van het Koreaanse schiereiland in zee belandden. De afgelopen weken waren er meer van zulke raketproeven. Nederland veroordeelt deze „provocaties” scherp en roept het regime in Pyongyang op zo snel mogelijk terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geeft juist Zuid-Korea en de Verenigde Staten de schuld van de oplopende spanningen. Die twee landen begonnen vorige week aan gezamenlijke militaire oefeningen, die volgens hem neerkomen op een „repetitie voor oorlog”.