Blok: diasporabelasting Eritrea niet verboden

De gewraakte belasting die Eritrea sinds 1994 landgenoten in het buitenland oplegt kan niet worden verboden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten. De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd.

Kabinet en Kamer storen zich al jaren aan deze zogeheten diasporabelasting. Er zijn aanwijzingen dat de ambassade van Eritrea deze al jaren met dwang en intimidatie ophaalt bij landgenoten in Nederland. Al vaker is hieraan geprobeerd een eind te maken.

De hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Eritrea in Nederland moest begin dit jaar het land verlaten omdat de ambassade doorgaat met deze praktijk. De Kamer had ook gevraagd om sluiting van het ambassadekantoor, maar zover ging het kabinet niet. In Nederland wonen meer dan 20.000 Eritreeërs.

Uit het rapport van het International Bureau for Fiscal Documentation blijkt dat de belasting niet op grond van het Nederlandse belastingrecht kan worden verboden. Eerder was al duidelijk geworden dat onder het internationaal recht dit ook niet mogelijk is. Alleen als Eritreeërs hier de politie melden dat ze onder dwang worden gezet om de belasting te betalen kunnen er stappen worden gezet, aldus Blok.