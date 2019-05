Blok deelt zorgen Pompeo over Iran

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken deelt de zorgen van de Verenigde Staten over de dreiging van Iran. „Het verschil zit hem erin dat voor Europa van belang is dat het nucleaire akkoord overeind blijft en we Iran aanspreken op alle zaken die onacceptabel zijn, zoals het ontwikkelen van raketten en zijn rol in Syrië, Jemen en Libanon.”

Blok zei dat in Brussel na een gesprek tussen zijn Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo en de Franse, Britse en Duitse ministers. Volgens de Britse minister Jeremy Hunt kan er zomaar een onbedoeld conflict ontstaan.

„Ik wil niet speculeren op wat er kan gebeuren in zo’n explosieve regio als het Midden-Oosten. Samen met mijn EU-collega’s zet ik vol in op het voorkomen van escalatie door het overeind houden van het nucleaire akkoord, omdat het voorkomt dat Iran kernwapens ontwikkelt”, aldus Blok. Volgens hem zijn ook de andere EU-ministers erg bezorgd.

„Daar waar Iran echt schadelijk optreedt spreken wij ze aan, maar daar waar Iran zich aan de afspraken houdt - zoals bij dat nucleaire akkoord - daar houden wij ons ook aan afspraken”, vervolgde de bewindsman. „Wij zorgen dat er betalingsverkeer kan plaatsvinden tussen Iran en Europese bedrijven, dat deel van de deal komen wij ook na.”

Daar hoort geen ultimatum bij, zei de minister over de Iraanse dreiging om over twee maanden meer verrijkt uranium te gaan produceren. „Het is echt voor onze veiligheid van belang dat dat akkoord ook in de toekomst overeind blijft.”

Pompeo heeft later op de dag nog een gesprek met EU-buitenlandchef Mogherini, die het door de Amerikanen opgezegde akkoord met „al onze instrumenten en politieke wil” probeert te redden.