Blok: Curaçao niet gepasseerd over Venezuela

Curaçao is niet gepasseerd bij het opzetten van een knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. Dat zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Hij begrijpt de zorgen die op het eiland leven. Maar „deze beslissing is in nauw overleg tussen de regering van Nederland en de regering van Curaçao genomen”.

Het parlement van Curaçao vindt dat Blok de regering van Curaçao in een lastig parket heeft gebracht en „voor zijn karretje heeft gespannen”. Het parlement vindt dat de minister de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath heeft gepasseerd door het plan voor de ‘humanitaire hub’ zelf naar buiten te brengen voordat Rhuggenaath het kon uitleggen.

Dat Curaçao een spil wordt in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela, gebeurt op verzoek van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten. Die hadden daarom gevraagd en Nederland en Curaçao stemmen daarmee in. Guaidó is door Nederland erkend als interim-leider.

De hulp wordt echter alleen geleverd met instemming van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Nederland wordt met de hub niet een oorlog ingezogen, aldus Blok. „Het heeft uitdrukkelijk helemaal niets met militaire operaties te maken. Het gaat puur om humanitaire hulp. Dus voedsel en medicijnen die dringend nodig zijn in Venezuela.”

De Amerikaanse regering sluit een militaire interventie in Venezuela niet uit. „We streven naar een vreedzame transitie van de macht, maar alle opties liggen open”, verklaarde president Donald Trump dinsdag tijdens een toespraak in Miami. Hij waarschuwde de legerleiding dat als ze Maduro blijven steunen ze alles zullen verliezen. Hij riep het leger ook op humanitaire hulp toe te laten.