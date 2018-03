Blok bij opening Cruyff Court in Molenbeek

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok houdt donderdagmiddag een toespraak bij de officiële opening van het Cruyff Court in Molenbeek, precies twee jaar na de aanslagen in Brussel. Het trapveld met kunstgras in de Brusselse gemeente die vaak in verband is gebracht met moslimextremisme en aanslagen moet jongeren iets positiefs bieden.

Blok zal zijn medeleven betonen met de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016, waarbij ook drie Nederlanders omkwamen. Verder zal hij het belang van samenwerking bij het bestrijden van terrorisme onderstrepen.

Het initiatief voor het trapveld komt van de Nederlandse Brusselaar Unico van Kooten en Amsterdammer Ahmed Larouz. Zij wilden iets doen voor Molenbeek na de aanslagen en het overlijden van Johan Cruyff twee dagen later.

Het veldje in het Muzenpark in Molenbeek is het tweede in België. Respect, persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidszin zijn de kernwoorden bij de 240 Cruyff Courts wereldwijd. In Molenbeek werd woensdag een plein vernoemd naar een slachtoffer van de aanslagen. Blok prijst de vele initiatieven die „het cement van de samenleving” in Molenbeek versterken.

Elders in Brussel wordt ook aandacht besteed aan de aanslagen in de metro en op het vliegveld in Zaventem, waarbij in totaal 32 mensen omkwamen. In metrostation Maalbeek zijn de namen van zestien slachtoffers te zien op de digitale reclameborden. Om 09.11 uur wordt daar een minuut stilte in acht genomen. Onder anderen premier Charles Michel legt bloemen neer.