Blok bezorgd over Nederlanders in de sneeuw

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maakt zich zorgen over Nederlanders die in de Alpen in extreem winterweer zijn beland. Hij drukt hun op het hart goed naar de lokale autoriteiten te luisteren.

Nederlanders die in het buitenland in de problemen raken kunnen altijd aankloppen bij Buitenlandse Zaken, zegt Blok. „Dat geldt ook nu in de Alpenlanden”, die kampen met zware sneeuwval en lawines. Maar wintersporters moeten zelf ook op hun tellen passen, vindt Blok. Hij waarschuwt nog maar eens dat zij instructies van de autoriteiten moeten opvolgen en gevaarlijke plekken, buiten én op de piste, moeten mijden.

Vooral in skigebieden in Oostenrijk en Zuid-Duitsland levert de overvloedige sneeuw problemen op. Dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld en op sommige plaatsen is de noodtoestand uitgeroepen.