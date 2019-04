Blok betreurt intrekken visum hoofdaanklager

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) „betreurt het zeer” dat de Amerikaanse regering de hoofdaanklager Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof (ICC) een visum heeft geweigerd. „Het is belangrijk dat het ICC zijn werk kan doen.”

Een paar weken terug liet Washington weten geen medewerkers van het Strafhof meer toe te laten die onderzoek willen doen naar mogelijke misdaden van Amerikaanse militairen in Afghanistan. Het ICC is in Den Haag gevestigd.

Blok heeft toen direct geklaagd bij de Amerikanen over het besluit. Ook de Europese Unie schaarde zich achter het Nederlandse standpunt. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken) kaartte de kwestie twee weken geleden aan tijdens een gesprek met de Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken).

„Onze inzet is dat de medewerkers (van het ICC) geen consequenties ondervinden van hun werk”, aldus Blok. Hij zal het onderwerp blijven aansnijden in gesprekken met de Amerikanen.