Blok belt met Turkse collega over inval Syrië

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft maandag zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavuşoğlu gebeld om duidelijk te maken dat het kabinet de inval in het noordoosten van Syrië veroordeeld en de operatie moet stoppen.

In het gesprek heeft Blok verder „bijzondere aandacht gevraagd voor de noodzaak tot het bewaken van kampen met IS-strijders”, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Ook heeft hij Çavuşoğlu gevraagd de humanitaire nood in het gebied aan te pakken.

Het Turkse leger viel het buurland vorige week binnen om Koerdische milities te verdrijven en een bufferzone te creëren. Westerse mogendheden vrezen dat IS opnieuw voet aan de grond krijgt tijdens het Turks-Koerdische strijdgewoel. Zondag ontsnapten bijna achthonderd IS-aanhangers uit een kamp in de buurt van de stad Raqqa. Het kabinet heeft in reactie op de inval besloten geen wapenexport meer naar Turkije toe te staan.