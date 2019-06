Blok: Beleid IS-kinderen niet gewijzigd

Het was een „unieke situatie” die het mogelijk maakte dat twee jonge Nederlandse weeskinderen van een overleden Syrië-ganger uit een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië konden worden opgehaald.

Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. Het beleid voor het terughalen van IS-kinderen en hun moeders is niet veranderd, benadrukte hij tijdens het Vragenuurtje.

Het feit dat een rechter de voogdij over de kinderen van twee en vier aan de Nederlandse Staat heeft toegewezen en het besluit van de Fransen om met een „zeer zwaar beveiligde missie” een aantal kinderen in Syrië op te halen maakte de operatie mogelijk, aldus de minister. „Het was een heel bijzonder samenkomen van twee feitelijkheden.”

Een Nederlandse diplomaat was bij de overdracht van de kinderen betrokken. Er zijn volgens Blok niet meer Nederlandse wezen in kampen in Noord-Syrië. Nederland haalt geen moeders en kinderen van IS-strijders uit dat gebied omdat het te gevaarlijk is. Er zijn daar volgens de bewindsman nog „zeer regelmatig schietpartijen”.

In de Tweede Kamer waren nogal wat vragen over de actie omdat het kabinet steeds heeft gezegd geen Nederlandse strijders van IS of hun aanhang terug te zullen halen. In de Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen en gevangenissen zitten meer dan honderd Nederlanders.

Blok bleef herhalen dat het om een uitzondering gaat, maar noemde de uitspraak van de rechter een „heel zwaar feit”. Volgens hem heeft „het respect voor de rechtstaat en het belang van de twee kleine kinderen” geleid tot de beslissing om ze terug te halen. De kinderen verbleven onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag in een kamp. Er was niemand om voor ze te zorgen.

De operatie vond in het geheim plaats vanwege de veiligheid. Pas nadat de Fransen en de kinderen in veiligheid waren stelde het kabinet maandag de Kamer op de hoogte. Maar eerder die dag waren op een Syrisch-Koerdische website al beelden geplaatst van de Nederlandse diplomaat die bij de overdracht aanwezig was.