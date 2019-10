Blok: Albanië niet klaar voor EU

Nederland vindt dat de Europese Unie geen toetredingsgesprekken met Albanië moet beginnen. Voor die gesprekken pleitten eerder deze week de leiders van de EU. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is Albanië er nog niet klaar voor.

„Albanië moet nog verdere stappen nemen met name in de aanpak van corruptie en het verbeteren van de rechtstaat”, zei Blok na de ministerraad. De Tweede Kamer nam in juni nog een motie aan waarin een grote meerderheid zich uitsprak tegen toetredingsgesprekken met Albanië.

Voor Noord-Macedonië lijkt de weg wel vrij om gesprekken met de EU te beginnen over aansluiting. „Noord-Macedonië heeft grote stappen vooruit gezet. De voortgang rond de rechtstaat moet worden voortgezet, dus daar zien we ruimte”, aldus de minister.

In een gezamenlijke brief roepen EU-president Tusk, de voorzitter van het Europees Parlement Sassoli, Europees Commissievoorzitter Juncker en zijn opvolger per 1 november Ursula von der Leyen op om met beide landen de gesprekken te beginnen. „Noord-Macedonië en Albanië hebben gedaan wat we van ze gevraagd hebben.”

Over anderhalf week praten de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU over de kwestie. Als zij er niet uitkomen wordt het doorgeschoven naar de top van de Europese staats- en regeringsleiders die een paar dagen later is.