Blok: aangifte president Erdogan tegen Wilders ‘totaal ongepast’

De aangifte van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen PVV-leider Geert Wilders is „totaal ongepast”, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Premier Mark Rutte heeft volgens hem die boodschap ook overgebracht aan Erdogan.

De Turkse ambassadeur in Nederland heeft dat deze dag ook te horen gekregen, zei Blok tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. „Het onderstreept hoe serieus we deze zaak nemen.” Het is volgens hem „niet acceptabel” dat Erdogan de vrijheid van meningsuiting van een Nederlandse parlementariër probeert te beperken.

Rutte richtte zich via camera’s van de media rechtstreeks tot Erdogan. „Ik heb een boodschap voor president Erdogan en die boodschap is heel simpel. In Nederland beschouwen we vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed en daar horen cartoons bij.” Met een aangifte tegen een Nederlandse politicus „gaan we alle grenzen over”.

Erdogan diende een klacht in tegen Wilders bij de Turkse justitie omdat de PVV-leider een cartoon van hem heeft getwitterd. Daarbij noemde Wilders hem een „terrorist”. De aanklacht zou volgens Turkse media betrekking hebben op belediging van het Turkse staatshoofd.

De relatie tussen Nederland en Turkije is al jaren moeizaam. De acties van Turkije in buurland Syrië, in Libië en de inmenging in het conflict over Nagorno-Karabach vallen slecht bij Kamer en kabinet. Ook is er al jaren kritiek op de schending van de mensenrechten in Turkije.

Joël Voordewind van de ChristenUnie pleitte er voor om de Nederlandse ambassadeur in Ankara terug te roepen voor consultatie. Zo ver wil minister Blok echter niet gaan. Hij vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met Turkije. „Ik ben altijd helder naar Turkije over alles waar ik het niet mee eens ben.”

De Tweede Kamer stond eerder op de dag stil bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Die werd vermoord door een islamistische extremist. Paty had in zijn klas tijdens een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten getoond van de islamitische profeet Mohammed. De reactie van de Franse president Emannuel Macron op de moord leidde weer tot boze reacties in het Midden-Oosten. Erdogan riep op tot een boycot van Franse producten.

Paty verdient „diepe bewondering”, zei Blok in de Kamer. Er zijn ook Nederlandse docenten die aangeven het moeilijk te vinden om dergelijke spotprenten in de klas te bespreken. Blok bespreekt de zaak met zijn collega Arie Slob van Onderwijs. „Leraren die zich zorgen maken over hun veiligheid vinden bij ons een gewillig oor”, beloofde Blok.