Blok: aangifte president Erdogan tegen Wilders ‘totaal ongepast’

De aangifte van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen PVV-leider Geert Wilders is „totaal ongepast”, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Hij zal die boodschap ook overbrengen aan de Turkse ambassadeur, zei de bewindsman tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Erdogan diende een klacht in tegen Wilders bij de Turkse justitie omdat de PVV-leider een cartoon van hem heeft getwitterd. Daarbij noemde Wilders het Turkse staatshoofd „terrorist”.

„Turkse president doet aangifte tegen Wilders wegens belediging”

De aanklacht zou volgens Turkse media betrekking hebben op belediging van het Turkse staatshoofd.

De relatie tussen Nederland en Turkije is al jaren moeizaam. De acties van Turkije in buurland Syrië, in Libië en de inmenging in het conflict over Nagorno-Karabach vallen slecht bij Kamer en kabinet. Ook is er al jaren kritiek op de schending van de mensenrechten in Turkije.